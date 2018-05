Polizei Minden-Lübbecke / Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb in Flammen

Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb in Flammen

Espelkamp - Am 21.05.2018, 21:00 Uhr, meldeten Anwohner aus der Königsberger Straße in Espelkamp erhebliche Rauchentwicklungen aus einer Fabrik- und Lagerhalle eines ortsansässigen Zimmerei- und Dachdeckerbetriebs. Bei Eintreffen erster Rettungskräfte schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser verhindern. Die Lagerhalle brannte komplett ab. Das THW ist mit schwerem Gerät am Einsatzort; eingesetzte Bagger ziehen Brandnester auseinander. Die Löscharbeiten werden bis in die Morgenstunden des 12.05.2018 andauern. Die Brandursache ist bis dato nicht geklärt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

