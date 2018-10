Polizei Minden-Lübbecke / Zwei Autoaufbrüche am Freitagabend

Zwei Autoaufbrüche am Freitagabend

Bad Oeynhausen - Freitagabend wurden auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen innerhalb kurzer Zeit zwei Autoaufbrüche angezeigt. Die Täter hatten hierzu in beiden Fällen Fahrzeugscheiben eingeschlagen. So stand ein schwarzer VW Tiguan in der Zeit von 18.30 bis 20.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Freiherr-Vom-Stein-Schule in der Portastraße. Nach Einschlagen der hinteren linken Scheibe entwendete der Täter eine unter dem Fahrersitz gelagerte Tasche. Darin befand sich ein Laptop. Der Schaden wurde auf rund 700 Euro beziffert. Von 18.00 bis 22.40 Uhr war ein blauer Toyota Yaris auf einem Parkplatz Ecke Sielstraße und Am Siel abgestellt. Hieraus entwendete man eine Geldbörse samt Papieren. Hier schätzte man den Schaden auf circa 350 Euro.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

