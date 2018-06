Polizei Minden-Lübbecke / Zwei Autoaufbrüche gemeldet

Zwei Autoaufbrüche gemeldet

Minden - In der Nacht zu Donnerstag brachen bisher Unbekannte im Mindener Stadtgebiet zwei Autos auf und entwendeten diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen. Ein roter Honda war um Mitternacht für rund drei Stunden auf dem Parkplatz gegenüber eines Musikclubs in der Portastraße abgestellt. Die Täter brachen den Wagen auf bisher unbekannte Weise auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren zwei Rucksäcke. Neben den Portemonnaies befand sich darin auch ein Tablett. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Besitzer eines silbernen Golfs stellte den Autoaufbruch gegen 7.40 Uhr fest. Er hatte seinen Wagen erst gegen 1.30 Uhr in der Amtmeister-Stolte-Straße abgestellt. Der Dieb schlug bei seiner Tat zuerst die Scheibe der Beifahrertür ein, bevor er aus dem Volkswagen aus der Mittelkonsole Bargeld und eine Sonnenbrille stahl. Auch hier betrug der Gesamtschaden einige Hundert Euro.

