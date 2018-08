Polizei Minden-Lübbecke / Zwei Leichtverletzte bei Unfall in ...

Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Gehlenbeck - Drei Autos in Kollision verwickelt

Lübbecke - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag auf der Lindenstraße (B 65) in Gehlenbeck. Dabei erlitten zwei Autofahrerinnen aus Lübbecke leichte Verletzungen.

Eine 52-jährige Seat-Fahrerin war gegen 12 Uhr in Richtung Lübbecke unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung mit der Weidenkampstraße laut Polizei zu spät bemerkte, dass ein vor ihr befindlicher 74-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte die Seat-Fahrerin ihren Wagen nach links in den Gegenverkehr. Dabei streife ihr Pkw noch die linke Heckseite des Audis und stieß anschließend frontal gegen den entgegenkommenden Skoda einer 56-jährigen Lübbeckerin.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrerinnen ins Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.

