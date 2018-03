Polizei Minden-Lübbecke / Zwei Leichtverletzte nach Kollision ...

Zwei Leichtverletzte nach Kollision beim Abbiegen

Bad Oeynhausen-Volmerdingsen - Zu dem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Montagnachmittag an der Einmündung Volmerdingsener Straße/Raiffeisenstraße in Volmerdingsen gekommen. Dabei erlitten eine 90-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen leichte Verletzungen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Seniorin gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Raiffeisenstraße unterwegs. Als sie auf die Volmerdingsener Straße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Opel des 21-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtsstraße in südlicher Richtung fuhr. Die beiden Leichtverletzten wurden anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, welches sie später wieder verlassen konnten. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden unterdessen abgeschleppt.

