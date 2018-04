Polizei Minden-Lübbecke / Zwei mutmaßliche Einbrecher in Haft

Zwei mutmaßliche Einbrecher in Haft

Minden - Dank einem aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht zu Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Die beiden führten zudem Diebesgut im Wert von rund 1.600 Euro bei sich. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden die Tatverdächtigen am Donnerstag dem Amtsgericht Minden vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte Untersuchungshaftbefehl wurde vollstreckt und die beiden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Derzeit laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, ob die Drogenabhängigen für weitere Straftaten in Betracht kommen.

Gegen 1.30 Uhr ging am Mittwochmorgen auf der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein. So hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die mit diversen Bekleidungsgegenständen - an denen zum Teil noch die Etiketten zu erkennen waren - die Toiletten am Mindener Bahnhof aufsuchten. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen dann vor Ort auf die beiden Tatverdächtigen (32 und 36). Die einschlägig Polizeibekannten stritten ab, die Jacken gestohlen zu haben. Einen Herkunftsnachweis für die fünf hochwertigen Lederjacken konnten sie nicht erbringen. Anhand der möglichen Zuordnung der Marken suchte eine Streifenwagenbesatzung gezielt ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt auf. Hier wurde ein frischer Einbruch festgestellt. So führte der Weg der Tatverdächtigen ins Gewahrsam der Mindener Polizei.

Mittwochvormittag gab dann ein Zeuge mehrere neuwertige Hosen und Steppjacken auf der Stadtwache am Rathaus ab. Diese hatte er in Tatortnähe aufgefunden. Auch diese Ware konnte dem Einbruch zugeordnet werden. Im Rahmen der Ermittlungen geriet auch ein weiterer Einbruch in den Fokus der Beamten. Bereits Anfang April war das betroffene Geschäft von Einbrechern heimgesucht worden. Die Vorgehensweise zeigt Parallelen zum aktuellen Einbruch auf.

