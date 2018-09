Polizei Minden-Lübbecke / Zwei Personen wurden bei einem ...

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall in Lübbecke, OT Blasheim, schwer verletzt

Kreis Minden-Lübbecke, Lübbecke - Am 28.09.2018, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit einem Kleintransporter die B65 aus Richtung Bad Holzhausen kommend in Fahrtrichtung Lübbecke. Er beabsichtigte nach links in die Straße "Im Dubendiek" abzubiegen und bremste aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge ab. Eine mit einem VW nachfolgende 79-Jährige erkannte die Situation zu spät. Sie wich auf die Gegenfahrbahn aus, um ein Auffahren auf den Kleintransporter zu verhindern. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fiat, welcher von einer 66-jährigen Frau aus Lübbecke geführt wurde.

Beide Frauen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20.250 Euro.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0 E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de