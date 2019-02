Polizei Minden-Lübbecke / Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hüllhorst - Am Donnerstagmittag kam es zu einem Zusammenstoß von zwei PKWs in Hüllhorst-Holsen. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegen 13.50 Uhr befuhr eine 78-jährige Ford-Fahrerin aus Hüllhorst die Tonstraße und wollte im Einmündungsbereich zur Holsener Straße nach links einfahren. Auf dieser war zur gleichen Zeit eine 19-Jährige - ebenfalls in einem Ford - aus Richtung Ahlsen kommend unterwegs.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrerinnen wurden durch alarmierte Rettungskräfte ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

