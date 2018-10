Polizei Mönchengladbach / Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Mönchengladbach - In Herrath hat ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Freitag den Aufbruch eines Zigarettenautomaten beobachtet und die Polizei alarmiert. Gegen 02.00 Uhr beobachtete er, wie sich zwei dunkel bekleidete Personen auf der Seidenweberstraße mit einem Werkzeug, augenscheinlich einem Winkelschleifer, an dem Automaten zu schaffen machten. Als Zivilfahnder am Tatort eintrafen, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Die Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndung einen 34-jährigen Mann stellen und festnehmen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an.(ha)

