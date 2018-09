Polizei Mönchengladbach / Betrunken gegen Straßenlaterne, 1 ...

Betrunken gegen Straßenlaterne, 1 Schwerverletzter

Mönchengladbach - Unfallort: MG-Holt, Monschauer Straße Unfallzeit: Sonntag, 16.09.2018,02:01 Uhr

Der 30 jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Monschauer Straße in Richtung Hehner Straße. In Höhe des Unfallortes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Baum und dann gegen eine Straßenlaterne. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. Dort verbleibt er stationär. Die NEW erschien vor Ort zwecks Stromabschaltung der Laterne. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Eine Blutprobe wurde entnommen.

