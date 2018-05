Polizei Mönchengladbach / betrunkener Randalierer im Gewahrsam

betrunkener Randalierer im Gewahrsam

Mönchengladbach - Ein 42-jähriger Mönchengladbacher wurde am Mittwoch gegen 19.30 h durch die Polizei in seiner Wohnung auf der Reichensberger Straße in Gewahrsam genommen. Der erheblich alkoholisierte Mann hatte zunächst Nachbarn bedroht und war dann offensichtlich auf das Dach des Mehrfamilienhauses geklettert. Bei Eintreffen der Polizei und Mitarbeitern des Ordnungsamtes befand er sich in der Wohnung. Beim Öffnen der Türe besprühte er die Einsatzkräfte mit Pfefferspray, er wurde jedoch überwältigt und nach Entnahme einer Blutprobe in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt, den Mann erwartet dennoch ein Strafverfahren.

