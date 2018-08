Polizei Mönchengladbach / Einbruch in Firma

Einbruch in Firma

Mönchengladbach - Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 7 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Firma auf dem Stapper Weg in Odenkirchen eingebrochen.

Nachdem sie zunächst an zwei Stellen daran scheiterten, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen, rissen sie die Rollläden vor einem Bürofenster ab und hebelten dieses auf. Sie durchwühlten den Raum und flüchteten anschließend mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich als Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 Fax: 02161/29 10 229 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw