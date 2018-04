Polizei Mönchengladbach / Einbruch in Hockstein

Einbruch in Hockstein

Mönchengladbach - Das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Fasanenstraße haben unbekannte Täter am Montag, gegen 13:10 Uhr, widerrechtlich betreten. Sie warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und kletterten auf diesem Wege in das Haus. Trotzdem, dass sie durch den Einbruch einen Alarm auslösten, entwendeten sie aus einer Schublade im Wohnzimmer mehrere Teile eines Silberbestecks und ergriffen dann mit der Beute die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fasanenstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290.(ha)

