Polizei Mönchengladbach / Einbrüche im Stadtgebiet

Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach - 1. Am Freitagabend um 20.10 Uhr hörten die Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Peter-Nonnenmühlen-Allee ungewöhnliche Geräusche. Als sie Licht einschalteten um nachzuschauen, stellten sie fest, dass unbekannte Täter gerade vergeblich versucht hatten, ein zur Straße gelegenes Erdgeschossfenster, das teilweise durch Gebüsch verdeckt ist, aufzuhebeln. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

2. Am Samstag gegen 14.00 Uhr, stellten Zeugen einen Einbruch in ein Büro- und Ärztehaus auf der Eickener Straße fest. Bislang unbekannte Täter hebelten, vermutlich in der Nacht, die Hauseingangstür auf und gelangten so in den Hausflur. Hier wurden mehrere Türen aufgebrochen, Sicherungen herausgedreht und die angrenzenden Räume durchsucht. Weiterhin wurde ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt. Durch die dahinter liegenden Räume konnte jedoch nicht weiter in das Objekt gelangt werden, so dass die Einbrecher sich mutmaßlich im Anschluss gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür verschafften.

Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

