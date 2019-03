Polizei Mönchengladbach / Einbrüche im Stadtgebiet

Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach - Am Samstag, den 02.03.2019 in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 21:40 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen im Bereich Viethenheide im Ortsteil Schrievers. Der oder die unbekannten Täter entfernten an einem Objekt das Schloss der Hauseingangstür, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Am zweiten Einfamilienhaus hebelten der/die Täter das Küchenfenster auf, durchsuchten das Schlafzimmer und ein Büro und flüchteten anschließend ohne Beute.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161 - 290.

