Polizei Mönchengladbach / Erneut versuchter Einbruch in Wohnhaus ...

Erneut versuchter Einbruch in Wohnhaus auf der Fringsstraße

Mönchengladbach - Bereits Mitte Dezember vergangenen Jahres wurde ein Wohnhaus auf der Fringsstraße das Ziel eines Einbrechers. Der versuchte damals vergeblich, die Haustüre aufzuhebeln.

Am vergangenen Dienstag, 26.03.2019, fiel dem Bewohner des Hauses auf, dass offensichtlich wieder jemand in den Tagen zuvor vergeblich versucht hatte, in sein Haus einzubrechen. Indiz hierfür sind an der Haustüre festgestellte neue Hebelspuren eines Werkzeugs.

Auch dieser versuchte Einbruch wurde polizeilich aufgenommen.

Aber damit nicht genug.

Am Dienstagabend, 26.03.2019, beobachtete ein Nachbar gegen 19:50 Uhr zwei Personen, die an einem Fenster des Hauses hantierten, wobei es plötzlich laut knallte.

Der Zeuge ging daraufhin vom Fenster weg zu seinem Telefon, um die Polizei zu alarmieren.

Als er wieder ans Fenster trat, machte er lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin plötzlich eine Person durch das mittlerweile aufgebrochene Fenster aus dem Haus kletterte und in Richtung Bahnstraße weglief.

In diesem Fall war es zwar gelungen, in das Haus einzudringen, allerdings wurde nach jetzigen Erkenntnissen nichts gestohlen.

Der Zeuge gibt an, dass einer der beiden Männer, die an dem Fenster hantierten, eine schmale Statur hat und dunkel gekleidet war, wobei er sich eine Kapuze übergezogen hatte.

Der zweite Einbrecher ist ebenfalls schmal, trug eine beigefarbene Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Wollmütze.

Sachdienliche Hinweise, zu den Einbrechern und über gemachte Beobachtungen, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

