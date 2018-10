Polizei Mönchengladbach / Firmeneinbruch auf dem Klosterhofweg

Firmeneinbruch auf dem Klosterhofweg

Mönchengladbach - Ein Unbekannter, so ergab eine Videoaufzeichnung, drang am vergangenen Freitag kurz nach Mitternacht in das Bürogebäude einer auf dem Klosterhofweg ansässigen Firma ein.

Er hebelte dort ein Fenster auf und durchsuchte alle die Räume. Neben einem Laptop und zwei Mobiltelefonen erbeutete er eine Geldkassette, die er anschließend auf dem Firmengelände aufbrach und daraus einen geringen Bargeldbetrag stahl.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über gemachte Beobachtungen, bitte an die Polizei über Telefon 02161-290.(jl)

