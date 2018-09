Polizei Mönchengladbach / führerlose Planierraupe verursacht ...

führerlose Planierraupe verursacht hohen Sachschaden

Mönchengladbach - Am Samstag arbeitete ein 72-jähriger Mönchengladbacher gegen 10.45 h an seiner Planierraupe auf dem Gelände eines Kieswerkes am Nordpark. Beim Versuch, die abgestellte Maschine in Gang zu bringen, startete diese plötzlich und setzte sich ruckartig rückwärts in Bewegung. Der auf der Raupe befindliche Mann stürzte seitlich herunter und verletzte sich an der Schulter. Die Raupe fuhr unkontrolliert, jedoch relativ langsam, ca. 300 m über unbefestigtes Gelände und kreuzte dann die Fahrbahn der vierspurigen Straße Am Nordpark. Zum Glück herrschte am Samstag-Vormittag kaum Fahrzeugverkehr, so dass hier niemand zu Schaden kam. Anschließend prallte die Maschine auf einem angrenzenden Parkplatz gegen zwei geparkte PKW, die dadurch erheblich beschädigt bzw. zerstört wurden, und kam schließlich an einem Betonpoller zum Stillstand. Zum Glück befanden sich auch hier keine Personen in der Nähe. Der verletzte Arbeiter wurde in ein Krankenhaus verbracht

