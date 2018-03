Polizei Mönchengladbach / Gaststättteneinbruch

Gaststättteneinbruch

Mönchengladbach - Am Samstagmorgen öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Stahltür an der Rückseite einer an der Lüpertzender Straße gelegenen Gaststätte. In dem Lokal brachen sie die Fächer eines Sparkastens und mehrere Dartautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

