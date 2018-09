Polizei Mönchengladbach / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Mönchengladbach: Leblose Person aufgefunden - Mordkommission wurde eingerichtet

Mönchengladbach - Am Mittwochnachmittag hat ein Passant gegen 17.00 Uhr an der Abteistraße eine Person mit Stichverletzungen aufgefunden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Fundort schließen ein Tötungsdelikt nicht aus, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Todesursache soll bei einer Obduktion am morgigen Vormittag geklärt werden. Zeugen, die heute verdächtige Beobachtungen im Bereich Abteistraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222 Fax: 02161/29 10 229 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw