Polizei Mönchengladbach / Glas-Wasser-Trick - 83-Jähriger in ...

"Glas-Wasser-Trick" - 83-Jähriger in Wohnung bestohlen

Mönchengladbach - Am Samstag, 20.10.2018, gegen 15.00 Uhr, ist in Mönchengladbach-Schrievers, Schäferstraße, ein 83-jähriger Senior in seiner Wohnung bestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter klingelte bereits am Vortag (Fr. 19.10.2018), gegen 16.00 Uhr an der Haustüre und bat um ein Glas Wasser. Der Geschädigte ließ den Mann in die Wohnung und gab ihm das gewünschte Glas Wasser. Danach sei die Person wieder gegangen. Am Samstag sei der Mann erneut in seiner Wohnung gewesen und habe sich bei Begegnung fluchtartig entfernt. Im Anschluss daran stellte der Senior das Fehlen seines Portemonees fest. Wie der Täter am zweiten Tag in die Wohnung gelangt ist, ist bislang unbekannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, dünne Statur, schwarze Haare, komplett dunkel gekleidet. Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise (02161-29-0).(wr)

