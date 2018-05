Polizei Mönchengladbach / Kind angefahren - Rollerfahrer flüchtet

Kind angefahren - Rollerfahrer flüchtet

Mönchengladbach - Am Samstag ereignete sich gegen 18.00 h auf der August-Oster-Straße in Hermges ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines 10-jährigen Kindes. Der Junge war mit Spielkameraden auf dem Rad unterwegs, als er vom Fahrer eines Motorrollers von hinten angefahren wurde. Bei dem Sturz beider Personen verletzte der Junge sich zum Glück nur leicht. Der Mann redete kurz mit dem Kind und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten ihn sehr gut beschreiben: Anfang 20, ca. 185 cm, dunkelbraune kurze Haare, Bart, schlank, bekleidet mit weißem T-Shirt und Jeans. Er trug einen silbernen Helm. Die Polizei geht davon aus, den Halter des silbernen Rollers mit MG-Kennzeichen ermitteln zu können. Weitere Hinweise zur Sache bitte an die Polizei Mönchengladbach.

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Leitstelle

Telefon: 02161/29 29 30 Fax: 02161/29 29 39 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de