Polizei Mönchengladbach / Ladendieb erwischt - Verurteilung am ...

Ladendieb erwischt - Verurteilung am nächsten Tag

Mönchengladbach - Gestern ist ein 35jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl erwischt und direkt heute einem Haftrichter vorgeführt worden.

Zeugen beobachteten den Mann gegen 14.30 Uhr dabei, wie er in einem Bekleidungsgeschäft am Markt in Rheydt zwei hochwertige Jacken mit in die Umkleide nahm - und diese ohne die Jacken aber mit prall gefülltem Rucksack wieder verließ.

Die Polizei wurde hinzugerufen, die die beiden Jacken aus dem Rucksack zog und den kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Mann vorläufig festnahm. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die ebenfalls hochwertige Jacke, die der 35-Jährige bei der Tat trug, ebenfalls aus einer Straftat stammte.

Der Mann wurde heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ eine dreimonatige Haftstrafe gegen den 35-Jährigen, die für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde. (cw)

