Polizei Mönchengladbach / Mann entreißt 22-Jähriger das Handy

Mann entreißt 22-Jähriger das Handy

Mönchengladbach - Am Mittwochabend (12.09.2018) ist einer jungen Frau in Rheydt das Handy entrissen und gestohlen worden. Die 22-jährige Mönchengladbacherin war gegen 20.40 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe Limitenstraße unterwegs, als eine männliche Person sich von hinten näherte und ihr das Mobiltelefon aus der Hand riss. Der unbekannte Täter flüchtete mit dem schwarzen Smartphone der Marke Samsung S8 zu Fuß in Richtung Marktplatz. Der Mann war etwa 28 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank. Er war mit einer kurzen Jeanshose bekleidet. Zeugen, die das Tatgeschehen oder den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ha)

