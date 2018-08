Polizei Mönchengladbach / Mann entreißt Clutch im Hugo-Junkers-Park

Mann entreißt Clutch im Hugo-Junkers-Park

Mönchengladbach - Am Donnerstagnachmittag (23.08.2018) ist es im Hugo-Junkers-Park an der Pahlkestraße zu einem Handtaschendiebstahl gekommen. Eine 25-jährige Mönchengladbacherin ging um 16.15 Uhr alleine durch den Park, als ihr plötzlich von hinten die Handtasche entrissen wurde. Der unbekannte Täter flüchtete mit der schwarzen Clutch in Richtung Gartenstraße. Der Mann war etwa 180 cm groß und mit einer verwaschenen Hose sowie einem schwarzen Langarmshirt bekleidet. Er hatte einen dunklen Teint und schwarze, stark gekrauste Haare. Zeugen, die den Täter möglicherweise bei seiner Flucht gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

