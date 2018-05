Polizei Mönchengladbach / Mit geklautem Roller unterwegs

Mit geklautem Roller unterwegs

Mönchengladbach - Am Samstagmorgen ist einer Polizeistreife ein auf der Hofstraße fahrender Motoroller aufgefallen, der mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Beamten kontrollierten darauf das Fahrzeug und den 27-jährigen Fahrer. Der Mann gab an, den Roller von einem Bekannten geliehen und nicht auf das Kennzeichen geachtet zu haben. Der Mönchengladbacher konnte weder sich ausweisen, noch Fahrzeugpapiere vorzeigen. Die Überprüfungen ergaben, dass der Roller bereits am 01.05.2018 von der Dessauer Straße entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ohne Versicherungsschutz, sondern auch ohne erforderlichen Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren war. Er wurde zur Feststellung seiner Personalien mit zur Wache genommen, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.(ha)

