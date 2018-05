Polizei Mönchengladbach / Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach - Am Sonntagnachmittag kam es in Mönchengladbach Rheydt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr bog ein 24 jähriger Mann mit seinem Pkw aus Richtung Mönchengladbach kommend von der Gartenstraße nach links in die Nordstraße ab. Hierbei übersah einen entgegenkommenden 53 jährigen Motorradfahrer. Dieser kam bei der eingeleiteten Notbremsung zu Fall. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

