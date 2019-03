Polizei Mönchengladbach / Polizei nimmt Drogendealer fest

Polizei nimmt Drogendealer fest

Mönchengladbach - Gestern haben Zivilfahnder nach einem Hinweis aus polizeiinternen Kreisen in Odenkirchen einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat festgenommen. Die Polizei stellte unter anderem eine Sporttasche sicher, die komplett mit Marihuana gefüllt war.

Einem Polizisten war in der jüngsten Vergangenheit mehrmals einen Pkw aufgefallen, bei dem er den Verdacht hatte, dass aus diesem heraus Drogen verkauft würden.

Zivilfahnder stellten besagtes Auto gestern gegen 18:20 Uhr an einem Parkplatz an der Straße "Zur Bürgmühle" fest.

Mehrere Personen umringten das Auto - die aber ebenso schnell Reißaus nahmen, als die Polizisten hinzu kamen und sich zu erkennen gaben. Der 26jährige Fahrer des Pkw und ein 32jähriger Mann konnten festgehalten werden.

Die Zivilfahnder nahmen den 32-Jährigen sofort fest: Sie hatten ihn erkannt und wussten, dass er per Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde.

Im Pkw wurde bei der Durchsuchung eine mit Marihuana gefüllte Sporttasche festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges traten unter anderem eine weitere mit Marihuana gefüllte Tasche sowie mehrere verpackte Geldbündel in dealertypischer Stückelung zu Tage.

Am Ende stellten die Polizisten Bargeld im höheren vierstelligen Bereich, über ein Kilogramm Marihuana, 8 Gramm Kokain sowie drei Mobiltelefone sicher.

Das Fahrzeug war wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben. Zudem ist der 26Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Während der Maßnahmen erschien sein und versuchte, eines der Mobiltelefone aus dem Auto heraus zu nehmen und einzustecken. Auch der 18-Jährige hatte einen dreistelligen Bargeldbeitrag dabei, über dessen Herkunft er widersprüchliche Angaben machte.

Die Polizisten nahmen beide Männer vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurden sie heute Vormittag im Anschluss an die Maßnahmen aufgrund mangelnder Haftgründe wieder entlassen.

Der per Haftbefehl gesuchte festgenommene 32-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Gegen den 26-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Marihuana und Kokain in nicht geringen Mengen sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Gegen seinen 18jährigen Bruder wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis und Kokain in nicht geringen Mengen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

