Polizei Mönchengladbach / Polizei sucht Fahrradeigentümer

Polizei sucht Fahrradeigentümer

Mönchengladbach - Ermittler der Polizei Mönchengladbach haben am 21.05.2018 in Eicken ein Fahrrad sichergestellt und suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer. Es handelt sich um ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke KS Cycling »Bliss«. Wem gehört dieses Fahrrad oder wer kennt den Eigentümer? Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

