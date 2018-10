Polizei Mönchengladbach / Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei- ...

Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei- Roller geklaut- Untersuchungshaft

Mönchengladbach - In der Nacht zu Samstag (29.09.2018) hat die Polizei einen 26-jährigen Mann festgenommen, der auf einem geklauten Roller unterwegs war. Zuvor hatte sich der Verdächtige eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung befuhr um 02.00 Uhr die Speicker Straße, als ihr der mit einer Person besetzte Motorroller auffiel. Als die Beamten Anhaltezeichen gaben, reagierte der Rollerfahrer nicht, sondern gab Gas. Auf der Alexianerstraße überholte die Polizeistreife den Flüchtigen und versuchte, sich ihm den Weg zu stellen. Nachdem der Mann kurz abgebremst hatte, fuhr er seitlich vorbei, stieß dabei leicht mit dem stehenden Streifenwagen zusammen und flüchtete weiter. Auf der Hittastraße stürzte er mit seinem Roller und setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort. Er konnte im Geropark gestellt und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war der Roller am 24.09.2018 gestohlen worden und der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Weiterhin stand der kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretene Verdächtige unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Auch führte er eine geringe Menge Drogen mit. Der 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beantragte eine Untersuchungshaft, worauf der Haftrichter einen Haftbefehl erließ. (ha)

