Polizei Mönchengladbach / Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach - Am Samstag befuhr gegen 11:00 Uhr eine 18-jährige Kleinkraftradfahrerin die Krefelder Straße aus Richtung L 39 kommend in Richtung Trabrennbahn. In Höhe der Einmündung Broichmühlenweg fuhr sie auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 41-jährigen Mannes auf und stürzte zu Boden. Die Rollerfahrerin wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie zur stationären Behandlung verlieb.

