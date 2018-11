Polizei Mönchengladbach / Schwerer Verkehrsunfall in Sasserath

Schwerer Verkehrsunfall in Sasserath

Mönchengladbach - Am Montag befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem VW Golf gegen 19.45 Uhr die Kölner Straße aus Richtung Jüchen kommend, in Richtung Mönchengladbach Sasserath. Am Autobahnanschluss Mönchengladbach Odenkirchen wollte sie nach links auf die Auffahrt zur A 44 abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Corsa, der von einem 28-jährigen Mann geführt wurde. Beide PKW stießen frontal zusammen. Hierbei wurde die beiden Unfallbeteiligten und der 83-jährige Beifahrer im VW Golf schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Unfallstelle wurde der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme für die Dauer von einer Stunde gesperrt.

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145 Fax: 02161/29 20 119 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw