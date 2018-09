Polizei Mönchengladbach / Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Schwerer Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug, 53-jähriger Polizeibeamter schwer verletzt

Mönchengladbach - Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein Polizeibeamter mit seinem Polizeikrad in den Kreuzungsbereich Karrenweg / Wehresbäumchen, im Stadtteil Hardt. Der Beamte war auf dem Weg zu einem Einsatz und hatte Blaulicht und Martinshorn an seinem Fahrzeug eingeschaltet. Nach ersten Ermittlungen übersah eine 68-jährige PKW-Führerin aus Erkelenz das Polizeifahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. Der Beamte wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste mittels RTW und Notarzt einem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Leitstelle 02161/2920145

Telefon: 02161/29 20 145 Fax: 02161/29 20 119 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw