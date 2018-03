Polizei Mönchengladbach / Transporter in Giesenkirchen gestohlen

Transporter in Giesenkirchen gestohlen

Mönchengladbach - In der Zeit von Montag, 22:15 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen schwarzen Kleintransporter des Herstellers Daimler Benz gestohlen. Der mit hochwertigen Werkzeugen beladene Transporter mit Mönchengladbacher Kennzeichen hatte an der Straße "Ruckes" in Giesenkirchen gestanden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

