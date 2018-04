Polizei Mönchengladbach / Unbekannter bestiehlt Senior in Wohnung

Unbekannter bestiehlt Senior in Wohnung

Mönchengladbach - Die Hilfsbereitschaft eines 79-jährigen Seniors von der Straße Am Bour in Eicken nutzte ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch aus, um ihn in seiner Wohnung zu bestehlen.

Der Unbekannte klingelte gegen 11:00 Uhr bei dem 79-Jährigen, bat ihn um ein Glas Wasser und wurde daraufhin in die Wohnung gelassen. Während er im Wohnzimmer wartete, holte ihm der Senior ein Glas Wasser aus der Küche.

Kurz nachdem der Mann wenig später die Wohnung wieder verlassen hatte, musste der 79-Jährige feststellen, dass sämtliches Geld aus seinem Portemonnaie fehlte und er alarmierte daraufhin folgerichtig die Polizei.

Der dunkel gekleidete unbekannte Dieb wird auf 1,70m Größe geschätzt. Er ist ein dunkler Hauttyp mit kurzen schwarzen, an den Seiten kahlrasierten Haaren und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei fragt, wem dieser Mann aufgefallen ist, bzw. bei wem er sonst noch unter einem Vorwand versuchte, in eine Wohnung zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

