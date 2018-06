Polizei Mönchengladbach / Verkehrsunfall - 26jährige Rheydterin ...

Verkehrsunfall - 26jährige Rheydterin ohne Führerschein unterwegs

Mönchengladbach-Rheydt - Heute morgen um 05.50 Uhr wurden mehrere Bewohner im Einmündungsbereich Gartenstraße und Mühlenstraße unsanft geweckt.

Eine 26jährige Frau aus Rheydt hatte sich vorher den Schlüssel eines Pkw Kia, der einer Nachbarin gehört, angeeignet. Sie befuhr mit diesem Pkw die Mühlenstraße aus Richtung Brucknerallee in Richtung Gartenstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße bog sie dann links ab, um unmittelbar danach wieder nach rechts in die Mühlenstraße in Richtung Friedhofstraße abzubiegen. Beim Rechtsabbiegen in die Mühlenstraße überfuhr die 26Jährige die dortige Mittelinsel und riss ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen aus der Verankerung. Dieses Verkehrszeichen wurde in ca. 10 Meter Entfernung aufgefunden.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte die Fahrzeugführerin aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw verloren. Das Fahrzeug prallte auf dem - aus Sicht der Fahrerin rechten - Gehweg vor den Mast eines Verkehrszeichens und kam zwischen zwei geparkten Pkw zum Stillstand. Hierbei wurden diese beiden Pkw und das Verkehrszeichen, 30er Zone, beschädigt. Die 26Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Verursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet werden musste.

Das unfallverursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Unfallzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. (so)

