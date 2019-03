Polizei Mönchengladbach / Verkehrsunfall mit 4 Verletzten und ...

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten und hohem Sachschaden

Mönchengladbach - Am Freitagabend befuhr ein 19-jähriger Mönchengladbacher Audifahrer zusammen mit drei weiteren Insassen gegen 19.50 h die Hermann-Piecq-Anlage aus Richtung Viersener Straße in Richtung Waldnieler Straße. Nach Zeugenangaben fuhr der junge Mann offensichtlich zu schnell und geriet in Höhe der Kyffhäuserstraße auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort war zum Glück niemand unterwegs. Der PKW schleuderte weiter nach links und prallte gegen drei dort geparkte PKW. Hierdurch wurden die vier Insassen des Audi zum Teil schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Lediglich ein PKW war noch fahrbereit. Der PKW des 19-jährigen wurde für eine technische Untersuchung sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er möglicher Weise berauschende Mittel konsumiert hatte. Die Unfallstelle wurde für ca. 90 Minuten gesperrt, es kam jedoch nur zu geringen Beeinträchtigungen

