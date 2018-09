Polizei Mönchengladbach / Verkehrsunfall verursacht starke ...

Verkehrsunfall verursacht starke Behinderungen

Mönchengladbach - Heute gegen 13.50 h ereignete sich auf der Aachener Straße im Abschnitt zwischen der Hittastraße und der Luisenstraße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und ca. 40.000 Euro Sachschaden. Eine 79-jährige Mönchengladbacherin fuhr mit Ihrem VW stadtauswärts. Hierbei übersah sie einen Rückstau der vor ihr befindlichen PKW. Die Frau wich nach links aus und prallte zunächst gegen einen vor ihr stehenden PKW Mercedes, der von einem 33-jährigen Mönchengladbacher geführt wurde.

Durch die Wucht der Kollision wurde dr VW in die Höhe geschleudert und prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines Opel, der im Gegenverkehr im Stau stand. Das links Vorderrad des VW bohrte sich in die Seitenscheibe des Opel. Der darin befindliche 62-jährige hatte großes Glück und blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste für mehr als 60 Minuten gesperrt werden, es kam zu starken Beeinträchtigungen, wovon auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen war. Die leicht verletzte 79-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

