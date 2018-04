Polizei Mönchengladbach / Wohnungsbrand mit Todesfolge

Wohnungsbrand mit Todesfolge

Mönchengladbach - Am frühen Montagmorgen, gegen 01.59 Uhr, kam ein Mensch bei einem Wohnungsbrand an der Mülforter Straße in Mönchengladbach Giesenkirchen zu Tode. Eine 63-jährige Frau wurde durch die Feuerwehr leblos aus ihrer brennenden Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses geborgen. Reanimationsversuche der Notärztin verliefen ohne Erfolg. Es wurde keine weitere Person aus dem Haus verletzt. Das Feuer beschränkte sich lediglich auf die Wohnung der Frau. Die Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brand- und Todesursache aufgenommen.

