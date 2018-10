Polizei Mönchengladbach / Wohnungseinbruch auf der Villenstraße

Wohnungseinbruch auf der Villenstraße

Mönchengladbach - Am Sonntag wurde festgestellt, dass Unbekannte in den vergangenen 14 Tagen in eine Wohnung auf der Villenstraße eingedrungen sind.

Sie hebelten die Wohnungstüre auf und durchsuchten alle Räume. Mit ihrer Beute, bestehend aus Bargeld, Schmuck, Laptop, Tablet und sogar einem Fernseher, verließen sie die Wohnung offensichtlich unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über gemachte Beobachtungen, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

