Polizei Mönchengladbach / Wohnungseinbrüche am Wochenende

Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach - Am Freitag, zwischen 15.30 Uhr und 20.15 Uhr, gelangten Einbrecher an die Rückseite eines Zweifamilienhauses an der Straße Wetschewell in Mönchengladbach Odenkirchen. Hier zerschlugen sie das Küchenfenster, stiegen in die Wohnung ein und durchwühlten alle Behältnisse. Erbeutet wurden Armbanduhren und Bargeld. Am Samstagmorgen stellte ein Wohnungsinhaber bei der Rückkehr nach einer mehrtägigen Abwesenheit fest, dass in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Dahlener Straße in Mönchgladbach Rheydt eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten eine Glastür eingeschlagen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Leitstelle

Telefon: 02161/29 29 30 Fax: 02161/29 29 39 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de