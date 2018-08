Polizei Mönchengladbach / Zeugen nach Autorennen auf der ...

Zeugen nach Autorennen auf der Gartenstraße gesucht

Mönchengladbach - Am vergangenen Donnerstagabend (17.08.2018) sind einer Rettungswagenbesatzung gegen 21.10 Uhr auf der Gartenstraße zwei mit Fahrern und Beifahrern besetzte graue Pkw Audi aufgefallen, die in Richtung Theodor-Heuss-Straße fuhren und sich ein Rennen lieferten. Die beiden Fahrzeuge vom Typ A5 und S5 standen mit heulenden Motoren an einer roten Ampel. Sobald die Anlage auf Gelblicht wechselte, beschleunigten beide Fahrer ihre Autos intensiv und fuhren mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander her. Vor der nächsten roten Ampel legten beide Vollbremsungen hin und warteten auf Gelblicht, um erneut mit maximaler Beschleunigung und lauten Motorgeräuschen weiterzufahren. Erst nachdem sie in Höhe der Breite Straße auf die hinterherfahrende RTW-Besatzung aufmerksam wurden, passten die beiden Fahrzeugführer ihre Fahrweise wieder an. Zwei hinzugerufene Polizeistreifen konnten beide Fahrzeuge auf der Theodor-Heuss-Straße stoppen und die Fahrer überprüfen. Gegen die beiden Mönchengladbacher (22 und 25 Jahre) wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Das Verkehrskommissariat sucht nun weitere Zeugen, die das Fahrverhalten der beiden grauen Pkw Audi beobachtet haben. Diese sollen sich bitte unter der Rufnummer 02161 290 melden. (ha)

