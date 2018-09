Polizei Mönchengladbach / Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf ...

Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Herzogstraße am 12.09.2018

Mönchengladbach - Am vergangenen Mittwoch (12.09.2018) hat sich um 12.40 Uhr an der Einmündung Herzogstraße/ Eckstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem ein Mountainbike mit einem E-Bike zusammengestoßen ist. Beide Radfahrer fuhren um 12:40 Uhr hintereinander auf der Herzogstraße aus Richtung Keplerstaße kommend. Bei einem Überholvorgang kollidierten der 37-jährige Mountainbike-Fahrer und der 64-jährige E-Bike-Fahrer und beide kamen zu Fall. Der 64-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden und verblieb in stationärer Behandlung. Der 37-Jährige zog sich eine Knieverletzung zu. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (ha)

