Polizei Mönchengladbach / Zeugin vertreibt Taschendiebe

Zeugin vertreibt Taschendiebe

Mönchengladbach - Eine Zeugin verhinderte am Mittwoch gegen 13:20 Uhr auf der Johannesstraße, dass ein bislang unbekanntes Pärchen einer Seniorin Bargeld aus ihrer Handtasche stahl.

Die 83-jährige Seniorin hatte zuvor bei der Stadtsparkasse auf der Bismarckstraße Bargeld abgehoben.

Dabei war sie offensichtlich beobachtet worden.

Als sie wenig später mit ihrem Rollator nach Hause kam, half ihr eine Zeugin in den Hausflur.

Als die Zeugin gerade die Haustüre schließen wollte, drängte aber ein ihr unbekanntes, südländisch aussehendes Pärchen an ihr vorbei in das Mehrfamilienhaus und ging zunächst in die oberen Etagen. Dann kamen die beiden auch schon wieder zurück und die unbekannte Frau verwickelte die Zeugin und die Seniorin in ein Gespräch, indem sie in englischer Sprache nach einem Krankenhaus fragte.

Während die Zeugin die Situation zu klären versuchte, sah sie, dass der unbekannte Mann begann, den Reißverschluss der Handtasche der Seniorin, in der sich ihr Bargeld befand, zu öffnen.

Reaktionsschnell schrie die Zeugin daraufhin die beiden Unbekannten an und wies sie aus dem Haus. Die fühlten sich offensichtlich ertappt und kamen der Aufforderung sofort nach.

Das diebische Pärchen wird wie folgt beschrieben:

Er wird auf 50-60 Jahre geschätzt, ist circa 1,65m groß und schlank und hat kurze dunkle Haare, Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem weißen Hemd mit schwarzen Applikationen, die Anzugjacke trug er über dem Arm.

Sie wird auf 20-30 Jahre geschätzt und hat eine normale Figur. Die langen schwarzen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Bekleidet war sie unter anderem mit einem blauen T-Shirt mit Aufdruck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222 Fax: 02161/29 10 229 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw