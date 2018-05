Polizei Mönchengladbach / Zwei Tageswohnungseinbrüche

Zwei Tageswohnungseinbrüche

Mönchengladbach - In den Stadtteilen Wanlo und Gladbach ist es gestern zu jeweils einem Tageswohnungseinbruch gekommen.

Zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Bungalows auf der Kuckumer Straße gewaltsam auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob sie etwas stahlen, bevor sie flüchteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Am Kapuzinerplatz gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus, brachen dort eine Wohnungstür auf und stahlen unter anderem einen Fernseher. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

OTS: Polizei Mönchengladbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30127.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: (21 61) 292020 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de