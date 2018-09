Polizei Münster / 15-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit ...

15-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Verkehrsschild schwer verletzt

Münster - Ein 15-jähriger Radfahrer zog sich am Freitagabend (21.09., 18:55 Uhr) nach einem Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild schwere Verletzungen zu. Der 15-Jährige war auf dem Radweg der Trautmannsdorfstraße in Richtung Mauritz unterwegs. Er fuhr neben einem Freund und unterhielt sich mit ihm. Vermutlich auf Grund dieser Ablenkung nahm er das Verkehrszeichen viel zu spät wahr. Der Jugendliche blieb mit dem Lenker hängen und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Angela Lüttmann Telefon: 0251 - 275 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster