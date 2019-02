Polizei Münster / 25-Jähriger stürzt beim Ausweichen vom Kraftrad

25-Jähriger stürzt beim Ausweichen vom Kraftrad

Münster - Am Sonntag (24.02., 16:50 Uhr) stürzte ein Kraftradfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Wolbecker Straße Ecke Hohenzollernring und wurde schwer verletzt. Eine 20-jährige Münsteranerin bog mit ihrem Renault vom Hohenzollenring in die Wolbecker Straße nach links ein. Sie bemerkte den Gegenverkehr zu spät und als sie stoppte, ragte bereits ein Teil des Autos auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 25-jährige Kraftradfahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, geriet ins Schleudern und stürzte. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

Verfasser: Georg Buterus

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Andreas Bode Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster