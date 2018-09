Polizei Münster / 49-Jähriger verstirbt bei Unfall auf der ...

49-Jähriger verstirbt bei Unfall auf der Autobahn 2

Münster - Ein 49-Jähriger Motorroller-Fahrer verstarb am Sonntagabend (2.9., 21:20 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 2.

Der Mann aus Lüdinghausen war mit seinem Roller in Richtung Oberhausen unterwegs, als er in Höhe Recklinghausen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen die Leitplanke, von dort gegen ein Verkehrszeichen und wurde anschließend in den Grünstreifen geschleudert. Sein Motorroller rutschte etwa 100 Meter weiter über den Seitenstreifen.

Der Lüdinghausener verstarb noch an der Unfallstelle. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 49-Jährige vermutlich alkoholisiert war und keinen Führerschein besaß.

