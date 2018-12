Polizei Münster / 62-Jähriger radelt bei Rot und stößt mit Auto ...

62-Jähriger radelt bei Rot und stößt mit Auto zusammen

Münster - Ein 62-jähriger Radfahrer wurde am Samstagvormittag (1.12., 10.50 Uhr) bei einem Unfall auf der Von-Vincke-Straße schwer verletzt. Der Münsteraner war in Richtung Engelenschanze unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Münsteraner in den Einmündungsbereich mit der Urbanstraße ein, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Aus der Urbanstraße kommend bog eine 28-Jährige mit ihrem Peugeot bei Grün nach links ab und erfasste den 62-Jährigen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

