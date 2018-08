Polizei Münster / Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Münster - Ein unbekannter Einbrecher löste am Mittwoch (22.8., 15:10 Uhr) die Alarmanlage eines Einfamilienhauses am Rudolf-Schmitz-Weg aus. Der Dieb hebelte an der Terrassentür des Wohnhauses und aktivierte so einen akustischen Alarm und die Lichtanlage. Vermutlich dadurch verschreckt, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eventuell haben Anwohner verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

